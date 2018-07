Após sétima colocação, Kimi Raikkonen quer evolução em Mônaco

MONTECARLO - Kimi Raikkonen igualou sua melhor colocação na temporada ao ficar na sétima posição do GP da Espanha, realizado no último dia 11, mas não foi o suficiente para ele. O finlandês não quer saber de repetir o desempenho no GP de Mônaco, que será realizado neste domingo no Circuito de Montecarlo, e já cobrou evolução da Ferrari.

"Obviamente melhoramos um pouco na última vez. Mas para ser honesto, se terminarmos onde terminarmos, em sexto, sétimo, não é onde queremos estar como equipe, então ainda teremos um trabalho terrível a fazer. Nós melhoramos coisas pouco a pouco, mas as outras equipes também estão avançando, então não é algo simples para arrumar e estar na frente de repente", declarou.

Raikkonen vive temporada complicada e tem dois sétimos lugares - o outro foi na estreia, na Austrália - como melhores resultados. O finlandês até admitiu que houve uma melhora no carro nas últimas provas, mas garantiu que ainda assim, até pelas características do circuito em Montecarlo, é difícil prever o resultado para domingo.

"Estivemos muito bem em outras corridas, mas obviamente tivemos alguns problemas na corrida ou no treino que bagunçaram o panorama", comentou. "Há muitas coisas que podem afetar seu resultado no fim. Esperamos conseguir alguns bons pontos, mas obviamente é cedo para falar como o carro vai estar."