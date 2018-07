Após susto, Marcos Gomes revela alívio com título na Stock Car

Marcos Gomes não escondeu o alívio ao se sagrar campeão da Stock Car neste domingo, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. O piloto faturou o título da temporada 2015 depois de levar um susto logo na primeira volta, quando se envolveu em um acidente com outros carros e deu adeus a qualquer chance de somar pontos na etapa final do campeonato.

O susto fez o piloto se lembrar da disputa de 2008. Naquele ano, decidiu o título com Ricardo Maurício na última prova e acabou com o vice-campeonato. "Sou uma das pessoas mais felizes do mundo por estar nesta posição agora. Passou um filme na minha cabeça. Um filme de terror", admitiu Gomes.

O novo campeão da Stock Car reconheceu que os problemas de Cacá Bueno o ajudaram na busca pelo título - o rival enfrentou problemas em seu carro do início ao fim da prova. Mas fez questão de destacar sua regularidade ao longo do campeonato. Neste ano, ele venceu três corridas e obteve o segundo lugar em quatro etapas. "O Cacá também teve uma falta de sorte e não conseguiu os pontos necessários. Mas nós ganhamos o campeonato nas outras 11 etapas", ponderou.

Antes de conquistar o título, Gomes precisou se desvencilhar do incidente que aconteceu logo na primeira volta. Ele conseguiu retornar à corrida após ir aos boxes para fazer os devidos ajustes no carro. Estava oito voltas atrás dos líderes quando voltou ao traçado. Assim, contou com a ampla vantagem que tinha no campeonato para derrotar Cacá Bueno, que também não somou pontos neste domingo.

"Eu não tinha muito o que fazer na corrida. Estava quatro ou cinco voltas atrás e não ia adiantar nada usar os ''pushs''. No começo da temporada eu sabia que era possível brigar pelo título, mas fazer uma temporada como essa foi a maior diferença nossa para o segundo colocado. Era algo que eu realmente não esperava, e por isso eu e a equipe estamos muito felizes", comemorou Gomes, que se tornou o primeiro filho de campeão a também vencer na Stock Car - seu pai, Paulo Gomes, faturou quatro títulos na categoria.