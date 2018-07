Após 'susto', Fernando Alonso tranquiliza fãs via redes sociais

Após sofrer acidente no último dia da bateria de testes da Fórmula 1 no Circuito da Catalunha, na Espanha, no último domingo, Fernando Alonso apareceu publicamente pela primeira vez. Em uma foto postada nas redes sociais de seu empresário, ele aparece fazendo sinal de positivo e agradecendo o apoio.

"Hora de comer! Muito obrigado por seu apoio", diz a legenda da imagem postada por Luis Garcia Abad, que administra a carreira do piloto espanhol bicampeão da Fórmula 1. Neste domingo, após a forte batida, que assustou os fãs, Alonso foi encaminhado de helicóptero ao Hospital Geral da Catalunha em estado consciente.

Hora de comer! Muchas gracias por vuestro apoyo! Lunch time! Thank you for your support! pic.twitter.com/v6cUCfKXNL — Luis Garcia Abad (@lsgrcbd) 23 fevereiro 2015

Após exames, foi identificada apenas uma concussão. Mesmo assim, Fernando Alonso passou a noite no hospital sendo observado. Segundo comunicado oficial da McLaren, este é um procedimento padrão. Antes disso, a equipe já havia aliviado os fãs ao garantir que o espanhol estava falando e consciente.

Os testes de Barcelona deste domingo acabaram sendo liderados por Pastor Maldonado, da Lotus, Max Verstappen, da Toro Rosso, e Lewis Hamilton, da Mercedes, em primeiro, segundo e terceiro lugar respectivamente. Ainda não se sabe sobre as circunstâncias do acidente do bicampeão mundial, que aconteceu na saída da curva 3 do Circuito da Catalunha.