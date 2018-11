Após temporal, Zarco larga na pole na Malásia depois de punição a Márquez

O temporal que desabou sobre a cidade de Sepang atrapalhou toda a programação da MotoGP, neste sábado, mas não impediu que o espanhol Marc Márquez fosse o mais rápido no treino classificatório da etapa da Malásia. O campeão antecipado, porém, sofreu punição após a disputa e largará somente em 7º. A pole position foi herdada pelo francês Johann Zarco, da equipe Yamaha Tech 3.

Márquez, que garantiu o título por antecipação há duas etapas, havia assegurado com certa tranquilidade a pole, que seria a sua 80ª desde seu início nas categorias de acesso da MotoGP. Mas, quase no fim do treino, ele atrapalhou uma volta rápida do italiano Andrea Iannone. Como consequência, perdeu seis posições no grid. Ou seja, vai largar do sétimo posto neste domingo.

Sob chuva, ele havia anotado o tempo de 2min12s161, enquanto Zarco anotara 2min12s709. O francês obteve, assim, sua terceira pole position no campeonato. E a sua quinta na MotoGP, categoria que disputa pela segunda temporada seguida.

Na primeira fila, Zarco terá a companhia de dois italianos. O supercampeão Valentino Rossi, da Yamaha, sairá em segundo, após anotar o tempo de 2min13s009. Iannone (Suzuki), prejudicado por Márquez na classificação, ficou com o terceiro lugar, com 2min13s097. O Top 5 é fechado pelo também italiano Andrea Dovizioso, da Ducati, com 2min13s183.

Os cinco primeiros colocados do grid serão seguidos pelo australiano Jack MILLER (Alma Pramac), pelo italiano Danilo Petrucci (Alma Pramac), e pelos espanhóis Alex Rins (Suzuki) - que havia sido o mais rápido nos treinos livres de sexta-feira -, Alvaro Bautista (Angel Nieto Team) e Dani Pedrosa (Honda), que encerra a lista dos dez primeiros colocados.

As sessões da MotoGP, Moto2 e Moto3 foram atrasadas e atrapalhadas neste sábado em razão da forte chuva que atingiu o circuito de Sepang. A previsão de mais mau tempo para o domingo fez a organização antecipar todas as corridas de domingo. Assim, a largada da MotoGP foi antecipada para as 3 horas (horário de Brasília).