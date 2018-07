Após ter dia extra no carro em teste, Rosberg confia em nova vitória na F1

"Com o dia extra de trabalho no carro, no teste da quarta-feira passada, me sinto pronto para ir para o ataque em um circuito que gosto muito", afirma Rosberg. "O traçado é bem adequado ao nosso carro. E aprendemos muitas coisas úteis no teste. Então, tenho certeza de que estarei forte de novo na disputa."

Rosberg representou a Mercedes no segundo dia de testes no Circuito de Spielberg, na quarta-feira passada. Com a chance de passar mais tempo pilotando o modelo 2015 da equipe, o alemão ganhou certa vantagem em comparação a Hamilton em uma época da F1 em que são raros os testes - no primeiro dia de testes, o carro da Mercedes foi pilotado pelo reserva Pascal Wherlein, Hamilton deve ser o titular na próxima bateria de testes.

A quilometragem acumulada se soma à confiança obtida com a grande performance na Áustria. Rosberg não apenas venceu a corrida, como impôs forte domínio ao inglês, que não conseguiu acompanhar seu ritmo. A vitória deixou o piloto alemão a apenas dez pontos do líder do campeonato.

Em Silverstone, Rosberg admite que enfrentará a torcida contra, que apoiará o local Hamilton. Mas diz não se preocupar com a preferência das arquibancadas. "Claro eles terão um favorito. Mas espero que possamos ter uma boa disputa para manter a empolgação dos fãs", projeta o alemão.