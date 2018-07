Após testes, Jules Bianchi sonha com uma chance na Ferrari

Convocado de última hora para pilotar a Ferrari no lugar do finlandês Kimi Raikkonen, poupado por conta da batida sofreu no domingo passado, Jules Bianchi fez o melhor tempo nos testes coletivos da Fórmula 1 na quarta-feira, em Silverstone, na Inglaterra. Agora, o francês espera que o bom trabalho possa lhe render frutos no futuro.

Na atual temporada da Fórmula 1, Bianchi é titular da Marussia, equipe que usa motores da escuderia italiana. Mas ele faz parte da academia de pilotos da Ferrari - por isso, foi chamado para substituir Raikkonen. Assim, acredita que o bom desempenho no treino pode ajudá-lo a ter uma chance na Ferrari no futuro. "Considerando que eu estou na academia, este é o objetivo a ser alcançado. Mostrei a eles que estou pronto a qualquer momento", avaliou o francês.

Apesar de se mostrar feliz com o bom desempenho nos testes, Bianchi não acredita que faça parte dos planos da Ferrari já para a próxima temporada - a equipe conta hoje com dois campeões mundiais, Raikkonen e o espanhol Fernando Alonso. "Eles têm dois pilotos que estão fazendo um bom trabalho, então não acho que seja o plano para o momento. Acredito ter mostrado ao time que posso ser rápido, mas foi um dia de testes, onde o objetivo era melhorar o carro e não me comparar com outros pilotos", afirmou.

Na terça-feira, no primeiro dia de testes em Silverstone, Bianchi tinha ido para a pista com a Marussia, quando marcou o quinto melhor tempo. "A Ferrari certamente tem mais força aerodinâmica, o que te permite ir mais rápido nas curvas de alta velocidade. Mas as condições da pista eram muito diferentes, então fica difícil comparar", disse o francês, ao comparar os carros das duas equipes.

Bianchi ocupa atualmente a 16ª posição no Mundial de Pilotos da Fórmula 1, tendo marcado os únicos dois pontos da Marussia na temporada, com a nona colocação que conquistou em Mônaco.