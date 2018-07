Após treino 'razoável', Bruno Senna evita projetar grid Bruno Senna deixou a pista sul-coreana de Yeongam satisfeito com seu desempenho, ao fim do segundo treino livre do GP da Coreia do Sul, nesta sexta-feira. Para o brasileiro, sua performance foi "razoável". Contudo, admitiu preocupação com o rendimento de sua Williams na classificação de sábado.