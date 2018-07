Após triunfo, Hamilton já mira disputa pelo título

BUDAPESTE - Bastou a primeira vitória no ano para Lewis Hamilton começar a pensar no título da temporada. O inglês afirmou neste domingo que o triunfo no GP da Hungria de Fórmula 1 "é o primeiro passo" na briga pelo troféu de 2013.

"Espero que hoje eu tenha dado o primeiro passo, mas ainda temos muitas corridas pela frente", destacou o piloto da Mercedes, que é o quarto colocado do campeonato. Hamilton soma 124 pontos, ainda distante dos 172 do líder Sebastian Vettel.

Como havia feito ao fim do treino de sábado, Hamilton se mostrou surpreso com o resultado da corrida. Antes ele havia classificado a pole position como um "milagre". "Estava com um pé atrás antes de chegar aqui. Não esperava nem em conquistar a pole", declarou.

"Esta foi provavelmente uma das minhas vitórias mais importantes da carreira", disse Hamilton, que chegou ao quarto triunfo em Budapeste, igualando o recorde de Michael Schumacher. "Espero que venham muito mais vitórias aqui".

Com seu primeiro triunfo do ano, Hamilton reequilibra as forças dentro da Mercedes. O inglês vinha mostrando boa regularidade na temporada, com seguidos pódios, mas ainda não havia vencido. Já o companheiro Nico Rosberg faturou duas vitórias, uma delas no tradicional GP de Mônaco.