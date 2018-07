Após tropeços recentes, McLaren busca reação na Índia

NOVA DÉLHI - Com performances abaixo do esperado nas últimas etapas, a McLaren se distanciou dos rivais na luta pelo título da Fórmula 1. Entre os pilotos, não tem mais chances. E entre os construtores, aparece agora em terceiro lugar, atrás de Red Bull e Ferrari. Mas a equipe inglesa promete reagir já a partir do GP da Índia, que acontece no domingo, em Nova Délhi.

A McLaren estava na disputa do título da temporada com o inglês Lewis Hamilton, mas ele teve um abandono (Cingapura), um quinto lugar (Japão) e uma décima posição (Coreia do Sul) nas últimas três provas. Assim, está agora com 153 pontos, apenas na quarta colocação no campeonato - o líder é o alemão Sebastian Vettel, da Red Bull, com 215.

Companheiro de Hamilton na McLaren, o também inglês Jenson Button esteve um pouco melhor em Cingapura (segundo lugar) e Japão (quarta posição), mas abandonou a prova na Coreia do Sul. Diante desse cenário, aparece apenas na sexta colocação na classificação do campeonato, com 131 pontos. "Já deixamos essa má fase no passado", garantiu o piloto.

Com essa recente performance, a McLaren ficou com 284 pontos e foi ultrapassada pela Ferrari, que assumiu a segunda colocação no Mundial de Construtores, com 290 - a líder é a Red Bull, com 367. Mas a equipe acredita na reação nas últimas quatro etapas do calendário - depois da Índia, ainda haverá corrida em Abu Dabi, Estados Unidos e Brasil.

"Após provas decepcionantes, estou confiante de que as próximas etapas serão melhores para Jenson, Lewis e toda a equipe", disse o chefe da McLaren, Martin Whitmarsh. "Apesar de os resultados não terem mostrado isso, sinto que estou pilotando melhor do que nunca. E estou determinado a conseguir um bom resultado na Índia", avisou Hamilton.