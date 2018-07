Após um ano no Endurance, Bruno Senna deixa equipe

LONDRES - A Aston Martin Racing anunciou nesta sexta-feira que o brasileiro Bruno Senna não fica no time para a temporada 2014 do Mundial de Endurance, formado por provas de longa duração. O sobrinho de Ayrton Senna, porém, vai competir pela equipe inglesa nas 24 Horas de Le Mans, na França, prova mais importante do calendário.

Depois de correr pela Willians na Fórmula 1 em 2012, Senna largou a principal categoria do automobilismo mundial para se aventurar nos carros de turismo. Na primeira temporada, numa espécie de segunda divisão do Mundial de Endurance, venceu em Silverstone e nos Estados Unidos e foi segundo em Spa-Francorchamps e em Shangai.

Com a saída de Bruno Senna, quem ganha chance na Aston Martin é o também brasileiro Fernando Rees, que estava correndo numa divisão inferior do Mundial de Endurance.

O Mundial de Endurance, criado em 2012 pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA), é composto por oito etapas. Uma delas é disputada no Brasil, as 6 Horas de Interlagos, que este ano estão previstas para 30 de novembro. Outro brasileiro confirmado para o campeonato é Lucas di Grassi, que vai para a segunda temporada na Audi.

A temporada 2014 do Endurance, que começa no dia 20 de abril, em Silverstone, terá como principal novidade a estreia do australiano Mark Webber, que vai correr pela equipe oficial da Porsche. Kazuki Nakajima, Alexander Wurz e Sébastien Buemi estão entre os ex-Fórmula 1 que competirão na temporada.