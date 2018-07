Após 'vaquinha' na internet, brasileiro termina em 17º na estreia na Moto2

O brasileiro Eric Granado estreou neste domingo na Moto2 de forma inusitada. Depois de organizar uma "vaquinha" na internet para pagar sua inscrição, ele disputou a última etapa da temporada, na Comunidade Valenciana, na Espanha, e conseguiu completar a prova, na 17.ª colocação.

+ Márquez crava pole em Valência e fica perto do título da MotoGP

Trata-se do retorno do Brasil a uma prova da elite da motovelocidade mundial após longa ausência. O último piloto do País a competir na MotoGP, por exemplo, foi Alexandre Barros, que deixou a categoria em 2007.

Eric correrá a temporada de 2018 da Moto2 pela equipe Forward, mas para participar de sua primeira prova na categoria, neste domingo, contou com a ajuda financeira de outros, que contribuíram para uma "vaquinha" que pagou a inscrição do brasileiro na corrida.

A prova deste domingo, aliás, foi vencida pelo português Miguel Oliveira, mas em nada alterou o resultado da temporada 2017. O campeão da Moto2, afinal, já estava definido: o italiano Franco Morbidelli, que no ano que vem subirá para a MotoGP.