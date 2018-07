Após vencer na Áustria, Verstappen é pessimista com a Red Bull na Inglaterra

Depois de levar a Red Bull à primeira vitória em casa, na Áustria, no último domingo, o holandês Max Verstappen acha que será difícil manter o bom momento e subir no degrau mais alto do pódio no GP da Inglaterra que acontecerá no próximo domingo.

Em entrevista coletiva realizada nesta quinta-feira, o piloto da Red Bull admitiu que a vitória no circuito de Spielberg aconteceu por conta da saída dos dois carros da Mercedes e que sua escuderia não é favorita em Silverstone.

"A minha vitória foi um pouco inesperada. Mas é claro que foi ótimo vencer. Por ser inesperada a torna ainda mais especial", disse. "Quando as pistas têm muitas retas, como foi na Áustria, a gente costuma ser o terceiro melhor carro. Quando, não, a tendência é que a gente vá melhor porque temos o melhor chassi", afirmou.

Ao comentar o traçado de Silverstone, que é um meio termo, Verstappen acredita que a tendência é que favoreça os carros mais rápidos. "O problema é que algumas curvas são de alta velocidade, e acaba sendo mais uma reta. A curva 1, por exemplo, e o Copse, que se faz em alta velocidade. É uma pena para nós. Não espero que a gente seja muito competitivo, mas vamos lá. Vamos ver o que vai acontecer na corrida", afirmou Verstappen.

Até a corrida da Áustria o piloto holandês vinha sendo contestado por conta dos acidentes em que se envolveu, especialmente no início da temporada. Mesmo ao vencer sua primeira etapa na temporada e ter feito o terceiro pódio seguido, Verstappen é cauteloso para dizer que espantou de vez a má fase. "É difícil de dizer. Vai sempre depender do traçado. Vamos ver o que podemos fazer aqui", finalizou.

A décima etapa da temporada terá os carros na pista inicialmente nesta sexta-feira. A primeira sessão de treinos livres acontecerá às 6h (de Brasília). A segunda sessão, às 10h. No sábado haverá o terceiro treino livre, às 7h, e o classificatório, marcado para as 10h. A corrida acontecerá no domingo, com largada programada para as 10h10.