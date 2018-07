Após venda, Caterham processa funcionários demitidos

A Caterham, da Fórmula 1, revelou nesta terça-feira que pretende processar funcionários demitidos depois que o proprietário Tony Fernandes vendeu a equipe a um grupo de investidores da Suíça e do Oriente Médio. A ação é uma resposta da equipe a um processo anunciado na segunda por representantes de 40 empregados demitidos recentemente.

"A Caterham F1 Team tem lido com preocupação as notícias sobre um grupo de indivíduos que estão alegando que foram demitidos de forma injusta depois que a equipe foi vendida a novos proprietários", disse a direção do time, em nota.

A equipe alega que o anúncio da ação judicial pelos funcionários demitidos causou danos à imagem do time, um dos nanicos da F1. "Vamos tomar medidas legais contra o representante deste grupo e contra cada indivíduo separadamente para buscar compensação pelos danos causados".

Em sua quinta temporada na Fórmula 1, a Caterham ainda busca conquistar seu primeiro ponto na categoria. No atual campeonato, ocupa a 11ª e última colocação no Mundial de Construtores.