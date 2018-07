Após vistoria, Sochi ganha licença da F1 para GP russo

O GP da Rússia fará mesmo parte da temporada 2014 da Fórmula 1. Nesta quarta-feira, a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) concedeu ao Circuito de Sochi a licença para receber a prova que está marcada para o dia 12 de outubro, após uma vistoria realizada no autódromo.

O sinal verde para a realização da prova foi dado após a visita do diretor de prova e delegado de segurança da Fórmula 1, Charlie Whiting. "Tudo foi feito de acordo com os planos, as zebras estão boas, as margens, os guardrails, as paredes, tudo em condição extremamente boa. Tudo foi feito no mais alto padrão e estou extremamente satisfeito", disse ele.

O Circuito de Socchi foi construído em meio ao complexo esportivo que recebeu os Jogos Olímpicos de Inverno deste ano e precisava da aprovação da FIA para entrar definitivamente no calendário da categoria. Com a licença concedida nesta quarta, o primeiro GP da Rússia da história da Fórmula 1 está confirmado.

"Posso dizer sem hesitar que o circuito está pronto com 60 dias de antecipação, o que é muito raro", disse Whiting, que praticamente descartou fazer outra vistoria antes da prova. "Não sei no momento, mas não deve ser necessário. O que vi hoje (quarta) me dá total conforto de que o circuito estará inteiramente pronto quando eu voltar para o GP."