Após vitória na 10ª etapa, Guilherme Salas acredita em retomada na Stock Car: ‘Vamos nos recuperar'

Após surpreender conquistando a pole no sábado, 23, Guilherme Salas manteve o nível do bom desempenho neste domingo, 24, ao vencer a primeira corrida da 10ª etapa da Stock Car de ponta a ponta, e ainda pontuar com o sétimo lugar na segunda corrida.

O piloto de 27 anos recebeu o troféu “Claro 5g Man of the Race”, por ter registrado nada menos que 46 pontos em 56 possíveis (ou 82%) no Autódromo Velocitta. Ele acredita que os bons resultados tragam uma retomada no campeonato, que tem mais quatro corridas, em duas etapas.

“O final de semana foi espetacular. Ajudou muito no meu campeonato. Estávamos mal por conta da etapa de Goiânia. Mas depois de hoje eu estou certo que vamos nos recuperar nas últimas etapas. A pole position que conseguimos ontem, a vitória de hoje, maior pontuador da etapa... foi sensacional”, disse Salas, que está em 13º lugar após a etapa, com 179 pontos válidos.

A etapa marcou ainda mais um round entre o líder Gabriel Casagrande e o tricampeão Daniel Serra, pilotos que praticamente desde a primeira etapa vêm duelando pela ponta da classificação.

Depois de chegar em décimo, Casagrande largou da pole devido à regra do grid invertido. O jovem paranaense liderou as oito primeiras voltas, até o início das paradas de box obrigatórias, quando perdeu a liderança e fechou na segunda colocação.

Com um décimo e um segundo lugares, Gabriel Casagrande chegou a 309 pontos totais na temporada, mas com o descarte das quatro piores largadas o paranaense totaliza 302. Serra, que chegou a 296 pontos, descarta 13 e atinge 283 pontos válidos.

O líder Gabriel Casagrande ficou satisfeito com o resultado e acredita que está no caminho certo para seu primeiro título. “A gente está cada vez mais perto do objetivo. Seguimos muito próximos do vice-líder, o Daniel (Serra). Vai ser uma briga muito complicada com ele, que já sabe a receita, ganhou três títulos e sabe o que fazer. Eu estou tentando o meu primeiro, não é fácil. Mas vamos com tudo”, comentou Casagrande.

“Só tenho que agradecer à equipe por tudo o que eles têm feito por mim, eu tenho um carro muito bom, que me ajuda a brigar pelas primeiras posições. Vamos fazer de tudo para manter a liderança até o final”, completou.

A próxima etapa da Stock Car Pro Series será disputada no dia 21 de novembro, em Santa Cruz do Sul (RS). A 11ª fase do campeonato será a penúltima da temporada. A 12ª e última etapa do campeonato de 2021 acontecerá no dia 12 de dezembro, mas ainda sem local confirmado.

Confira a classificação do Stock Car Pro Series 2021 após a 10ª etapa

Piloto / Pontuação total / Com descartes

1º - Gabriel Casagrande – 309 (302)

2º - Daniel Serra – 296 (283)

3º - Ricardo Zonta – 251 (251)

4º - Rubens Barrichello – 251 (249)

5º - Ricardo Maurício – 243 (243)

6º - Cesar Ramos – 240 (240)

7º - Thiago Camilo – 236 (236)

8º - Átila Abreu – 213 (213)

9º - Allam Khodair – 204 (204)

10º - Diego Nunes – 194 (194)

11º - Bruno Baptista – 184 (184)

12º - Denis Navarro – 181 (181)

13º - Guilherme Salas – 179 (179)

14º - Marcos Gomes – 178 (178)

15º - Rafael Suzuki – 165 (165)

16º - Gaetano di Mauro – 153 (153)

17º - Cacá Bueno – 148 (148)

18º - Julio Campos – 141 (141)

19º - Galid Osman – 97 (97)

20º - Lucas Foresti – 97 (97)