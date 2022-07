Argentino Andrés Jakos estreia na Stock Car ao lado do ídolo Matías Rossi em Interlagos

Andrés Jakos, de 22 anos, vai viver um fim de semana diferente. Ele faz sua estreia na Stock Car, como parte do programa de desenvolvimento de jovens pilotos da Toyota Gazoo Racing, e vai correr no carro que era de Gianluca Petecof até a última etapa. O argentino encontrará seu ídolo de infância no grid: Matías Rossi, de 38 anos, estrangeiro mais bem-sucedido da história da categoria, com uma vitória e seis pódios na carreira - três deles foram conquistados na etapa do Velopark, no começo do mês.

"Quero aproveitar essa oportunidade, ao lado de grandes pilotos do automobilismo mundial. Estamos alinhando tudo para fazer uma grande prova em Interlagos. Os carros são bem diferentes dos que pilotava na Argentina, que não têm direção hidráulica, por exemplo", analisou o estreante na categoria.

Descendente de eslovenos, o argentino elogiou bastante tanto Petecof quanto Matías Rossi. Ele conheceu o brasileiro e conversaram bastante sobre o carro, para que já pudesse chegar mais adaptado à prova e às sensações que terá em Interlagos. Sobre Rossi, a conversa muda de figura. A admiração sempre existiu, inclusive com registros da carreira de Jakos ao lado do outro piloto desde a infância, lá pelos anos 2010.

"É uma loucura dividir o grid com ele", disse o garoto, empolgado. "Estou aproveitando muito essa oportunidade. Tenho de aproveitar isso da melhor maneira. Ele já me passou muita experiência nos últimos anos e também me falou do circuito em São Paulo, que vou conhecer neste fim de semana, que é muito importante aqui no Brasil. É tudo novo. Com certeza, coisas grandes vão acontecer", complementou.

Após os três pódios no Velopark, Rossi também chegou muito empolgado a Interlagos. Ele é o 5º colocado da categoria no momento, com 137 pontos. "É um sentimento lindo (ser o estrangeiro mais bem-sucedido da categoria). Estou muito feliz com o ano que estamos tendo", comemorou.

Sincero, o argentino também disse que agora é o momento de colocar ainda mais trabalho para chegar a resultados mais expressivos dentro da categoria, a qual considera bastante difícil e que ele próprio não saberia até onde poderia chegar quando começou a correr. Na Argentina, as coisas foram boas para mim e eu tinha um pensamento positivo quando cheguei ao Brasil. Foi difícil. É minha terceira temporada, mas eu não imaginava até onde poderia chegar. O importante é sempre se dispor a fazer e desfrutar desse bom ano que estou vivendo", comentou.

A idolatria de Jakos também não passa batida a Rossi. "É um piloto muito jovem, muito rápido, que está fazendo muito sucesso na Argentina". O conselho para a corrida em Interlagos? "Que desfrute da corrida. Ele vai conhecer o que é a Stock Car e fará a estreia logo em Interlagos, que é um ambiente diferente, uma pista de tanta história. É mística para todo o automobilismo. Por isso, não dei tantos conselhos sobre o carro ou coisas assim, mas sobre o que ele pode sentir neste fim de semana."

Em Interlagos, o treino de classificação da Stock Car está marcado para o próximo sábado (30), às 13h10, enquanto as duas corridas acontecem no domingo: a primeira às 13h10 e a segunda, logo em seguida, às 13h45. Daniel Serra, que será substituído por Felipe Fraga, lidera com 184 pontos, seguido por Gabriel Casagrande (173) e Rubens Barrichello (152). O Estadão mostra as provas ao vivo em seu site.