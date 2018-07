Asa móvel poderá ser usada em reta oposta na China

A reta oposta de Xangai é uma das mais longas do calendário da Fórmula 1, com 1.175 metros de extensão, e promete reservar boas disputas por posições na terceira etapa do Mundial. A FIA, porém, avisou que há regras para o uso da asa móvel. Para utilizá-la, os pilotos terão de passar pela curva 13 do circuito chinês quando estiverem pelo menos um segundo atrás do piloto que desejar ultrapassar.

A asa móvel também poderá ser utilizada nos treinos livres e no de classificação, mas nesse último de forma mais moderada. A FIA também alertou que o recurso aerodinâmico só poderá ser usado com pista seca, tendo em vista os riscos de acidentes. E há previsão de chuva para as atividades de sexta e sábado em Xangai.