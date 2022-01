Aston Martin anuncia a saída do chefe de equipe Otmar Szafnauer após 12 anos

A Aston Martin anunciou nesta quarta-feira, de maneira repentina e em um curto comunicado oficial, a saída de Otmar Szafnauer da chefia da equipe na Fórmula 1. Sem muitos detalhes, a equipe inglesa presidente pelo empresário Lawrence Stroll apenas confirmou que o romeno sai da escuderia em que trabalhou por 12 anos, desde 2009, nos tempos de Force India.

Durante a temporada 2021, Otmar Szafnauer disse que "não tinha intenção" de sair da Aston Martin e que tinha um contrato de longa duração em vigor com a equipe - além de chefe, ocupava o cargo de CEO e foi fundamental nos acordos recentes com a Mercedes.

"Otmar Szafnauer deixou a companhia e seu papel na equipe Aston Martin será gerenciado dentro do time até que um substituto seja apontado. Gostaríamos de agradecê-lo pelos serviços prestados à equipe nos últimos 12 anos, e desejamos o melhor para ele no futuro em seus novos desafios. Felizmente, somos liderados e gerenciados por um grupo forte de indivíduos, e estamos confortáveis em tirarmos um tempo para explorarmos as opções antes de anunciarmos uma nova estrutura. O foco da equipe no momento é de preparar o carro mais competitivo possível para a temporada 2022", informou a escuderia.

Ao longo de 2021, Otmar Szafnauer foi citado várias vezes como desejo maior da Alpine para chefiar o projeto na Fórmula 1 no lugar de Davide Brivio. A Aston Martin, entretanto, negou insistentemente que fosse o caso.

No final de semana do GP de São Paulo, em novembro, surgiu a informação de que Otmar Szafnauer poderia estar mesmo a caminho da Alpine. Durante as entrevistas coletivas, ele disse que estava surpreso por ler a informação na imprensa, mas não chegou a negar as negociações com a equipe francesa.