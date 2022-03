Aston Martin anuncia que Vettel está curado da covid-19 e correrá no GP da Austrália de F-1

A equipe Aston Martin confirmou que Sebastian Vettel está curado da covid-19 e disputará o Grande Prêmio da Austrália no fim de semana do dia 10 de abril. A corrida será a primeira do piloto alemão na temporada 2022 na Fórmula 1, após ficar fora das disputas no Bahrein e na Arábia Saudita por causa da doença.

"Temos o prazer de informar que Sebastian Vettel está apto para correr e, portanto, se juntará a Lance Stroll em Melbourne para iniciar sua temporada 2022 na Fórmula 1 no Grande Prêmio da Austrália", informou a Aston Martin através de suas redes sociais nesta quinta-feira.

O piloto reserva Nico Hülkenberg foi o substituto de Vettel nas duas etapas iniciais da temporada. O conterrâneo de Vettel terminou o circuito do Bahrein em 17ª e subiu para a 12ª posição nas disputas em Jeddah. A Aston Martin aposta na volta de Vettel para somar seus primeiros pontos, já que, ao lado da Williams, ainda não pontuou nas duas primeiras corridas.

Vettel testou positivo para covid-19 na véspera da etapa de Bahrein e precisou ficar fora da corrida. O piloto quatro vezes campeão da Fórmula 1 não conseguiu se recuperar a tempo das disputas na semana seguinte, no GP da Arábia Saudita. O corte tirou Vettel de um GP da Fórmula 1 pela primeira vez em 15 anos, o que não acontecia desde a corrida da Europa em julho de 2007.

Após o avanço da vacinação ao redor do mundo e com o relaxamento de alguns protocolos de segurança contra a covid-19, dois pilotos principais testaram positivo para a doença no início da temporada 2022. Daniel Ricciardo, da McLaren, testou positivo durante a pré-temporada no Bahrein, mas conseguiu se recuperar a tempo de participar da estreia na Fórmula 1.

Perto de estrear, Vettel falou sobre os desafios e a expectativa de dirigir o modelo AMR22 da Aston Martin. "Estou experimentando os estilos de direção e tudo o que posso fazer. Estamos brincando com o carro, tentando resolver alguns problemas que temos, encontrar soluções para os desafios que estamos enfrentando. Ainda existe um longo caminho a ser percorrido, muito a ser feito. Há uma montanha muito íngreme e alta para escalar, um dia chegaremos ao pico", disse o piloto.