Aston Martin confirma permanência de Sebastian Vettel e Lance Stroll em 2022

Após semanas de indefinição e mistério, que levaram até a alguns rumores de uma possível mudança na dupla, a Aston Martin confirmou nesta quinta-feira o que muitos já davam como certo: o alemão Sebastian Vettel, tetracampeão mundial de Fórmula 1, e o canadense Lance Stroll seguem correndo pela equipe inglesa na categoria em 2022.

As especulações sobre a mudança vieram após atrasos na confirmação do acordo de Sebastian Vettel, mas a equipe vinha reafirmando que a demora se dava simplesmente pelo fato de existirem discussões extensas sobre cláusulas referentes à duração do novo contrato.

Lance Stroll, filho do dono da equipe, o empresário Lawrence Stroll, seguirá com a equipe pelo quarto ano seguido, tendo chegado quando ela ainda se chamava Racing Point, enquanto que Sebastian Vettel vai para a segunda temporada. Em 2021, o alemão já somou 35 pontos com a Aston Martin e atualmente ocupa a 12.ª colocação no Mundial de Pilotos. Seu melhor resultado no ano foi quando subiu ao pódio no GP do Azerbaijão, no segundo lugar. Junto de Lance Stroll, leva o time ao sétimo lugar no Mundial de Construtores, com 59 pontos.

"Estou muito ansioso para correr com a nova geração de carros da Fórmula 1. A aparência é muito diferente e as novas regras técnicas devem nos dar carros que podem correr muito mais próximos uns dos outros que os atuais. Mais corridas divertidas será ótimo para os pilotos, além dos fãs. As mudanças são tão grandes que todas as equipes vão começar de um novo ponto de partida, então será enorme oportunidade para a Aston Martin. Acredito na força da nossa equipe ascendente e estou à espera de 2022", afirmou Sebastian Vettel.

Lance Stroll deixou claro que, para ele, a Aston Martin não entregou tudo que poderia neste ano, mas acredita no progresso.

"A próxima temporada será minha sexta na Fórmula 1 e estarei junto a meu companheiro de equipe Sebastian. Começamos juntos nesta campanha da Aston Martin e estou muito ansioso para continuar a jornada com ele no ano que vem. Ainda não alcançamos aquilo que miramos neste ano, mas isso apenas amplificou nossa vontade pelo sucesso na temporada que vem. Agora, com o prestígio e suporte da Aston Martin e os patrocinadores-parceiros que trazem marcas que uma marca tão prestigiosa atraiu, estamos bem posicionados para melhorar o desempenho em 2022", opinou.

"A primeira temporada da história da Aston Martin começou de maneira decepcionante muito por conta de uma mudança nas regras que impôs desvantagem aos dois times que usavam carros de 'rake' mais baixo (Aston Martin e Mercedes), mas avançamos nos últimos meses. Tanto Lance quando Sebastian entregaram excelentes performances. Os dois tiveram uma cota grande de falta de sorte, mas estamos muito animados em continuar com essa mistura excelente de talento jovem de expertise experiente em 2022", disse o principal acionista e presidente Lawrence Stroll.

Com a garantia de Sebastian Vettel junto de Lance Stroll na Aston Martin, resta apenas uma vaga aberta no grid da Fórmula 1 em 2022. A Alfa Romeo ainda não definiu o companheiro de equipe do finlandês Valtteri Bottas. Uma renovação com o atual piloto, o italiano Antonio Giovinazzi, e as possibilidades de contratações do chinês Guanyou Zhou ou do holandês Nyck de Vries são as chances mais ventiladas até o momento.

A Fórmula 1 volta às pistas no final de semana dos dias 24 a 26 deste mês, em Sochi, com o GP da Rússia, a 15.ª etapa da temporada 2021.