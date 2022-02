Aston Martin se diferencia das rivais e mostra AMR22 de verdade para F-1 em 2022; assista

A Aston Martin deu continuidade nesta quinta-feira à maratona de lançamentos da Fórmula 1 para a temporada 2022. A equipe britânica, que tinha sido a primeira a revelar a data de apresentação do carro, mostrou ao mundo o modelo AMR22, mantendo a predominância do verde na pintura.

Depois de a Haas soltar basicamente só a pintura e a Red Bull apresentar um carro que, segundo ela mesma, não será o mesmo da estreia, no Bahrein, a Aston Martin foi na contramão e se transformou na primeira equipe a lançar de fato o carro de 2022, quando a Fórmula 1 passa por grande revolução no regulamento e, portanto, apresenta carros bem diferentes dos vistos até 2021.

Em um evento transmitido online, a Aston Martin colocou o AMR22 ao lado de alguns dos modelos ultraluxosos da marca para mostrar o DNA da marca. Chefão do time, o canadense Lawrence Stroll lembrou que 2021 foi o ponto de partida de um plano de cinco anos, que definiu que uma escalada rumo ao cume da Fórmula 1.

O 2022 da Aston Martin não será de novidades apenas impostas pelo novo regulamento ou pelo teto orçamentário que, de certa forma, limita uma evolução maior de uma marca que está disposta a investir bastante na Fórmula 1. É que, internamente, mudanças importantes também aconteceram, a principal delas envolvendo a saída de Otmar Szafnauer, figura histórica nos bons anos de Force India e Racing Point, mas que naufragou com o time na última mudança de nome.

Quem chega para o posto é o experiente Mike Krack, que já atuou pela Sauber, passou por DTM e WEC e estava no comando da divisão de esportes da BMW, importante marca alemã que esteve na Fórmula 1 na década retrasada com a própria Sauber.

"Vencer na Fórmula 1 é algo possível apenas com os melhores esforços de todos os protagonistas de uma equipe: pilotos, engenheiros, mecânicos, todos. E Mike está em posição perfeita para fazer isso. Estamos contratando gente brilhante todas as semanas. Nossa nova fábrica tem um grande time também de patrocinadores-parceiros", disse Lawrence Stroll.

Além da mudança no comando, a Aston Martin teve um período de férias bastante conturbado. Tanto que a equipe precisou se manifestar dizendo que não perderia a pré-temporada por atrasos no projeto de 2022.

A Aston Martin manteve a sua dupla de 2021 para mais uma temporada na Fórmula 1. Sebastian Vettel, tetracampeão mundial, vai para seu segundo ano na equipe depois da 12.ª posição no Mundial de Pilotos e o segundo lugar no GP do Azerbaijão como melhor resultado.

O alemão terá ao seu lado novamente o filho do dono da equipe. O canadense Lance Stroll, de 23 anos, chegou a 100 corridas disputadas no GP de Abu Dabi, o derradeiro da temporada passada. Em 2021, o piloto alcançou como melhor resultado o sexto lugar no GP do Catar e terminou o campeonato em 13.º.