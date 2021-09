Aston Martin vai estampar '007' em carros no GP da Itália para divulgar novo filme de James Bond

'Meu nome é Bond, James Bond'. Certamente, os amantes da sétima arte já ouviram essa frase alguma vez na vida. A franquia do agente secreto mais conhecido do mundo ganhou mais um filme, sob o nome de '007 - Sem Tempo Para Morrer'.

Como forma de divulgar a nova produção, lançada no final de setembro nos cinemas brasileiros, a Aston Martin, equipe britânica da Fórmula 1, vai substituir seu logo tradicional pelo famoso '007', número que faz referência ao protagonista da película. A mudança será feita nos dois carros que vão andar neste fim de semana no GP da Itália, que acontece no circuito de Monza entre 10 e 12 de setembro.

A fabricante britânica planeja também alterar o design da garagem e do motorhome, além de fazer outras ações relacionadas ao filme envolvendo os pilotos da equipe, Sebastian Vettel e Lance Stroll, durante os três dias no norte da Itália.

A Aston Martin cultiva uma longa relação com a franquia do '007', sendo a responsável por fornecer os carros usados pelo agente do MI-6. Em 2019, a RBR, que era parceira da Aston na época, estampou os três números em seus carros no GP da Inglaterra, na prova '1007' da categoria.

No GP da Holanda, a dupla da equipe de Lawrence Stroll não teve um bom desempenho. Vettel terminou a prova em 13º, logo atrás de Lance Stroll. No Mundial de Pilotos, o alemão está na 12ª posição, com 35 pontos. O canadense, por sua vez, é o 14º, com 18. Desde que foi obrigada a fazer alterações em seus carros por possíveis irregularidades, a Aston Martin vem sofrendo nas corridas e, por isso, é apenas a 7ª colocada no Mundial de Construtores.