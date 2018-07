Átila Abreu fica com a pole da Stock Car em Goiânia

GOIÂNIA - Átila Abreu conquistou, neste sábado, a pole position da quarta etapa da temporada da Stock Car, que acontece no circuito de Goiânia. Com uma volta perfeita, em que foi o mais rápido em todos os setores da pista, ele cravou 1min22s99 no treino de classificação e vai largar na primeira colocação na corrida deste domingo, com início marcado para as 11 horas.

"Fiz duas voltas e deu certo. Meu rádio não estava funcionando direito. Minha única preocupação era não atrapalhar os adversários. Só fiquei sabendo que estava na pole quando já estava praticamente dentro dos boxes. Foi bom, porque assim o sofrimento é menor", comemorou Átila Abreu, que conseguiu a oitava pole da sua carreira na Stock Car.

"Tenho facilidade em aprender uma pista nova", admitiu o pole position Átila Abreu, que é o quinto colocado na atual temporada, lembrando que o circuito de Goiânia volta a fazer parte do calendário da Stock Car depois de 13 anos de ausência - a pista, inclusive, foi reformada para receber novamente a categoria.

O segundo lugar no grid ficou com Cacá Bueno, pentacampeão da Stock Car, com o tempo de 1min22s958. Líder do campeonato, Valdeno Brito conseguiu a quarta colocação no treino deste sábado, atrás também de Júlio Campos. E Rubens Barrichello, piloto que é uma das sensações da categoria, vai largar na quinta posição neste domingo.