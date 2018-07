Átila Abreu vence segunda seguida e assume a liderança na Stock Car

NOVA SANTA RITA - Mesmo diante da forte chuva que caiu durante as últimas voltas, o piloto paulista Átila Abreu ultrapassou Thiago Camilo no momento certo e ganhou a quarta etapa da temporada da Stock Car, disputada neste domingo, no circuito Velopark, em Nova Santa Rita (RS). Como ele já tinha vencido também a corrida anterior, realizada há cerca de um mês, em Ribeirão Preto (SP), assumiu a liderança isolada do campeonato.

Embalado pela vitória no circuito de rua de Ribeirão Preto, conquistada no dia 17 de abril, Átila Abreu tinha conseguido a segunda colocação no grid de largada no Velopark - ficou atrás apenas de Cacá Bueno. Durante a corrida deste domingo, ele esteve sempre no pelotão de frente e, quando faltavam apenas quatro voltas para o final, pouco antes de o safety car entrar na pista por causa da forte chuva, conseguiu ultrapassar Thiago Camilo.

Depois disso, o safety car não saiu mais da pista encharcada pela chuva e Átila Abreu não teve trabalho para manter a primeira colocação. "Eu acreditava que ele (Thiago Camilo) poderia ter problemas com o consumo dos pneus e deixei para apertar no final. Deu certo", comemorou o vencedor, que ainda aproveitou para responder aos críticos. "Diziam que eu só ganhava nas ruas", ironizou ele, lembrando das únicas duas vitórias que tinha na categoria, ambas em Ribeirão Preto.

Com a segunda vitória seguida, Átila Abreu chegou aos 71 pontos e assumiu a liderança do campeonato. Thiago Camilo, por sua vez, aparece em segundo lugar na temporada, com 67 pontos, após terminar também em segundo na etapa deste domingo. É o terceiro colocado é Cacá Bueno, com 55 pontos, que largou na pole e rodou na pista molhada, terminando a corrida apenas em sétimo. Antigo líder da Stock Car, Max Wilson não completou a prova no Velopark e caiu para a quarta posição.

A próxima etapa da temporada da Stock Car está marcada para o dia 5 de junho, no circuito Orlando Moura, em Campo Grande (MS).