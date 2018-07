Atletas do Corinthians visitam Autódromo de Interlagos nesta sexta

Antes do clássico com o Santos no próximo domingo, três jogadores do Corinthians estiveram na manhã desta sexta feira no autódromo de Interlagos para acompanhar os treinos livres para o GP do Brasil de Fórmula 1. Os goleiros Cassio e Walter e o lateral esquerdo Uendel estiveram no paddock durante a primeira sessão.

O trio acompanhou o treino e circulou entre as equipes. Os jogadores ainda posaram para fotos com fãs e Cassio, único titular do trio, foi o mais procurado pelos torcedores. O pouco movimento do autódromo nesta sexta feira facilitou os corintianos a serem pouco notados durante a caminhada no paddock.

O GP do Brasil de Fórmula 1 tem largada no domingo, às 14h. No sábado, no mesmo horário, será realizado o treino classificatório. O líder do campeonato é o inglês Lewis Hamilton, da Mercedes, com 24 pontos de vantagem sobre o companheiro de equipe, o alemão Nico Rosberg.