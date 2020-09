Ator Caio Castro lança carreira como piloto e vai estrear na Porsche Cup em 2021

O ator Caio Castro, de 31 anos, lançou nesta quinta-feira a carreira como piloto. Conhecido pelos trabalhos em telenovelas da Rede Globo e também no cinema, ele estreia ano que vem na Porsche Cup, categoria nacional que terá 12 corridas ao longo do próximo ano. Antes de iniciar a disputa da temporada, o ator vai cumprir até o fim do ano o o programa de desenvolvimento em pilotagem oferecido da própria Porsche Cup.

"Eu sou um apaixonado por automobilismo e corro há tanto tempo, já passei por tantas competições, e agora ser um piloto da Porsche Cup é incrível e uma motivação e tanto. Eu estou realmente muito feliz e animado para mais esse desafio na minha carreira de piloto", contou o ator. O primeiro contato dele com o equipamento da categoria foi em agosto, durante um teste. Na avaliação dos engenheiros da categoria, Castro teve um ótimo desempenho no comando de um carro da classe GT3 Cup.

Leia Também Netflix anuncia que vai produzir minissérie sobre a vida de Ayrton Senna

Apesar da estreia programada para a Porsche Cup, o ator acumula cerca de dez anos de experiência no automobilismo. O primeiro contato dele com o esporte foi aos 19 anos. O currículo do ator e piloto tem provas pela Copa São Paulo, Campeonato Paulista de Kart e Rally dos Sertões. Castro também costuma frequentar como espectador provas da Stock Car e até da Fórmula 1.

766E3C01-53A8-483E-9B06-CCE0C7108013 Eu estou realmente muito feliz e animado para mais esse desafio na minha carreira de piloto E0EAB005-9061-4B3D-86B9-AEB61693E313 Caio Castro, Ator e piloto

No ano que vem Castro vai disputar o campeonato na modalidade Sprint, que tem provas de 25 minutos. Existe a possibilidade dele integrar também o grid no Endurance, cujas provas são de longa duração e os pilotos se revezam no carro. Neste modalidade, a distância total percorrida em uma corrida chega a ser de 500 km.

Para continuar a se desenvolver no automobilismo, o ator e piloto vai participar de clínicas de pilotagem e treinos opcionais com os consultores da categoria. O objetivo é acumular quilometragem, conhecer as pistas do campeonato e aprimorar a parte técnica.

Segundo o promotor da Porsche Cup, Dener Pires, o ator demonstrou estar muito preparado para integrar o grid. "Caio fez um teste com nossos carros e foi muito bem em seu contato inicial com o Porsche. Além de mostrar uma abordagem extremamente profissional desde a chegada ao autódromo e interação com nossos mecânicos e engenheiros, teve um belo desempenho", contou.