Ator Daniel Brühl interpretará o piloto Niki Lauda no cinema

VIENA - O ator Daniel Brühl interpretará o piloto austríaco de Fórmula 1 Niki Lauda no filme 'Rush', dirigido pelo diretor americano Ron Howard, ganhador do Oscar com 'Uma Mente Brilhante'.

Segundo a imprensa austríaca, Brühl, que trabalhou em filmes como 'Bastardos Inglórios' e 'Adeus, Lênin', será o protagonista principal do filme que contará a histórica rivalidade entre Lauda e o britânico James Hunt (1947-1993) na década de 70 do século passado.

Segundo o jornal 'Österreich', o longa incluirá também o terrível acidente de Niki Lauda no circuito de Nürburgring em agosto de 1976, quando sofreu graves queimaduras na cabeça.

O austríaco ganhou três vezes o Mundial de Fórmula 1, em 1975 e 1977 com a Ferrari, e em 1984, com a McLaren.

O papel de Hunt será interpretado pelo ator australiano Chris Hemsworth, conhecido por sua participação em filmes como 'Thor' e 'Star Trek'.

O roteiro do filme está nas mãos de Peter Morgan ('A Rainha' e 'Frost/Nixon'), e espera-se que a filmagem comece ainda neste ano.