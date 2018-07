Atrás de Grosjean em acidente, Massa lembra drama de 2009: 'Agora tive sorte'

+Tampa de bueiro causa acidente com Romain Grosjean durante treino da F-1 na Malásia

Felipe Massa viu um "filme de terror" passar pela sua cabeça durante o segundo treino livre do GP da Malásia de Fórmula 1, nesta sexta-feira, no circuito de Sepang, em Kuala Lumpur. O piloto brasileiro da Williams vinha logo atrás de Romain Grosjean quando o piloto da Haas sofreu um forte acidente após ter o pneu traseiro direito do seu carro estourado pela tampa de um bueiro que se soltou acima de uma zebra da curva 13 da pista malaia.

Por causa do furo do pneu, o monoposto de Grosjean rodou e bateu forte em uma barreira de proteção, assim como deixou para trás destroços que poderiam ter atingido Massa. O incidente fez o brasileiro lembrar do drama que viveu nos final de semana de disputa do GP da Hungria de 2009, quando pilotava pela Ferrari e foi atingido no capacete por uma mola que se soltou do carro do seu compatriota Rubens Barrichello, que estava na sua frente.

Naquela ocasião, o equipamento de proteção salvou a vida de Massa, que após ser atingido com violência pela peça do carro de Rubinho ainda bateu forte em uma barreira de proteção da pista do circuito de Hungaroring, em Budapeste. Massa ficou internado em um hospital e em estado de saúde preocupante após aquele acidente, que acabou sendo prejudicial para a continuidade de sua carreira na F-1.

Desta vez, porém, Massa escapou de ser atingido por detritos que se soltaram do monoposto de Grosjean e comemorou o fato. "Eu estava logo atrás. Felizmente, desta vez nada voou no meu carro. Também foi bom saber que o Grosjean nada sofreu com o acidente. Claro que o carro dele não está bem, mas ele sim", afirmou o brasileiro, que depois fez um alerta à Federação Internacional de Automobilismo (FIA) em relação à fiscalização das condições das pistas que fazem parte do calendário da F-1.

"Creio que FIA tem de cuidar de todos esses detalhes, para evitar que coisas assim aconteçam. Eu estava logo atrás, então a primeira coisa que pensei foi que eu já levei uma 'molada' na cabeça, mas uma tampa de bueiro talvez seja demais", completou, sorrindo, ao comentar o ocorrido nesta sexta-feira.

Já ao falar sobre o seu desempenho nos treinos desta sexta-feira, Massa não teve motivos para comemorar, mas sim para lamentar. Ele sequer conseguiu registrar tempo de volta na primeira sessão livre, devido a um problema hidráulico de sua Williams, e depois foi apenas o 12º colocado no segundo treino.

"Não foi uma grande sessão pela manhã no molhado por causa do problema hidráulico com o carro. Então nesta tarde não conseguimos muito tempo de pista e eu estava começando a dar minha volta rápida na segunda sessão quando tivemos a bandeira vermelha (acionada por causa do acidente com Grosjean)", lamentou o brasileiro.

Até pelo pouco tempo de pista que teve nesta sexta-feira, Massa afirmou que é "difícil dizer" em que patamar de força a Williams está em relação aos seus concorrentes antes do treino de classificação deste sábado, marcado para começar às 6 horas (de Brasília), quando o grid de largada será definido para a prova de domingo, cujo início está marcado para as 4 horas.