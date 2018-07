Atual campeão da F-1, Nico Rosberg vira empresário de Robert Kubica

O piloto Robert Kubica ganhou nesta sexta-feira um reforço de peso em sua equipe, na tentativa de voltar à Fórmula 1. O polonês terá o alemão Nico Rosberg, atual campeão da categoria, em seu estafe, de olho nas negociações para seu retorno à categoria que disputou entre 2006 e 2010.

"Estou empolgado por poder trabalhar com Robert e o seu retorno à F-1", disse Rosberg, demonstrando confiança quanto à volta do polonês. "Ele e Lewis [Hamilton] foram os mais velozes Contram quem já competi", afirmou o alemão, que duelou com Kubica nas categorias de acesso à F-1.

Piloto da F-1 entre 2006 e 2010, Kubica precisou se afastar da categoria em 2011 ao sofrer acidente numa prova de rali. Ele sofreu lesões graves na mão e no braço direitos, além de fraturas pelo corpo. Como a recuperação foi lenta, ele perdeu espaço na equipe Renault e não conseguiu fazer seu retorno.

Desde então, o polonês já cogitou seu retorno à Fórmula 1 algumas vezes, sem sucesso. Nesta temporada, suas chances aumentaram porque nos últimos meses ele testou um carro de 2012 da F-1 e participou dos testes coletivos na Hungria com o atual modelo da Renault. A equipe francesa, contudo, não se empolgou com o rendimento do polonês nos testes e manteve a dúvida sobre o possível retorno de Kubica às pistas da categoria em 2018.

Diante destas dificuldades, o polonês decidiu reforçar sua equipe. E optou por Rosberg, que conhece bem as entranhas da F-1 e foi campeão na temporada passada. Com a decisão, o alemão volta à categoria que deixou de forma surpreendente apenas cinco dias depois de faturar o título de 2016.