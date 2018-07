Atual campeão, Felipe Fraga conquista a pole na etapa de Curvelo da Stock Car

Felipe Fraga obteve neste sábado a pole position para a etapa de Curvelo da Stock Car. Atual campeão da categoria, o piloto da Cimed completou a sua volta mais rápida no Q3 em 1min22s244 e deixou Daniel Serra, líder da temporada com 142 pontos, na segunda colocação do grid de largada.

Essa foi a primeira pole de Felipe Fraga na temporada, a sexta na carreira e a segunda consecutiva no circuito dos Cristais, em Curvelo, no interior de Minas Gerais. "Essa cidade me dá sorte, no ano passado consegui pole e vitória aqui. Estávamos esperando esse resultado faz tempo, trabalhamos muito e a equipe merece", comemorou o piloto.

Se Felipe Fraga aprovou a volta, Daniel Serra se revelou extremamente incomodado com o desempenho deste sábado. "Estou um pouco desanimado. A minha volta poderia ser um pouco melhor, a diferença para o Fraga foi pequena e poderia ter conquistado a pole", lamentou o piloto, que completou a sua melhor volta em 1min22s315.

Em terceiro, com o tempo de 1min22s341, ficou Ricardo Mauricio, seguido por Ricardo Zonta e Thiago Camilo, vice-líder da temporada com 16 pontos de desvantagem para Daniel Serra.

Completando as 10 primeiras colocações, Julio Campos foi o sexto, Rafael Suzuki o sétimo, Max Wilson o oitavo, Cacá Bueno o nono e Felipe Lapenna o 10.º, enquanto que Rubens Barrichello teve um fraco desempenho e sairá apenas em 19.º. A largada da primeira corrida será neste domingo, às 13 horas.