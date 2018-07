Ausente em Jerez, Force India admite não ter novo carro

A Force India confirmou nesta quarta-feira que é "improvável" que seu carro de 2015 esteja pronto para a segunda bateria de testes coletivos da pré-temporada da Fórmula 1, marcada para acontecer em Barcelona, entre os próximos dias 19 e 22. Por ainda não ter conseguido deixar pronto o seu monoposto, a equipe baseada em Silverstone acabou ficando fora da bateria inicial de testes da F-1, que começou no último domingo e acaba nesta quarta, em Jerez de la Frontera.

Inicialmente, a Force India planejava participar destes primeiros trabalhos de pista de 2015 com o seu carro do ano passado, mas acabou desistindo da ideia, pois testar o modelo de 2014 teria pouca importância visando a preparação do modelo de 2015.

"Embora todos esteja trabalhando para conseguir deixar pronto o modelo VJM08 para o próximo teste em Barcelona, é mais provável que o novo carro apareça no teste final em Barcelona", disse a escuderia, por meio de um comunicado, se referindo aos trabalhos finais de pré-temporada, marcados para acontecer entre 26 de fevereiro e 1º de março. "Então, isso significaria correr com o carro de 2014 no primeiro teste em Barcelona".

No ano passado, a Force India terminou o Mundial de Construtores da F1 na sexta posição, enquanto o alemão Nico Hülkenberg e o mexicano Sergio Pérez ficaram respectivamente na nona e décima colocações no Mundial de Pilotos.

Hülkenberg e Pérez formarão novamente a dupla titular da equipe para a temporada de 2015, que será aberta em 15 de março com a realização do GP da Austrália, no circuito de Melbourne.