Australiano põe Red Bull na frente em teste de novatos da Fórmula 1

O australiano Daniel Ricciardo, piloto reserva da Red Bull, foi o mais rápido no primeiro dia de testes de novatos da Fórmula 1 em Abu Dabi, nos Emirados Árabes, nesta terça-feira, no circuito de Yas Marina, que recebeu no último domingo a prova que fechou a temporada de 2010 da categoria.

O piloto da equipe campeã mundial de Construtores e Pilotos deste ano - feito obtido após o alemão Sebastian Vettel assegurar o título com sua vitória em Abu Dabi - cravou o tempo de 1min39s616 para fechar o dia na frente.

Ele foi mais de um segundo mais veloz do que o inglês Oliver Turvey, da McLaren, que marcou 1min40s725. A terceira colocação ficou com o português António Félix da Costa, da Force India.

Já o francês Jules Bianchi, anunciado na semana passada como novo piloto de testes da Ferrari, ficou apenas em 12.º e antepenúltimo lugar.