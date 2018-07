Australiano será piloto reserva da Toro Rosso na F1 O australiano Daniel Ricciardo foi confirmado nesta sexta-feira com o piloto reserva da Toro Rosso na próxima temporada da Fórmula 1. Com apenas 21 anos, ele poderá participar do primeiro treino livre, normalmente disputado na manhã de sexta-feira, durante todas as etapas do campeonato, substituindo alternadamente os dois titulares da equipe, o espanhol Jaime Alguersuari e o suíço Sebastien Buemi.