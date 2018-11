Autódromo de Interlagos passa por últimos retoques para o GP do Brasil

O circuito de Interlagos está pronto para receber no próximo domingo o GP do Brasil, penúltima etapa da temporada 2018 da Fórmula 1. Segundo a assessoria de imprensa da corrida, já foram vendidos todos os ingressos dos setores A, B e M.

Nesta quarta-feira, vários pilotos foram vistos no Autódromo de Interlagos, entre eles o bicampeão mundial Fernando Alonso. As equipes aproveitaram para organizar seus equipamentos nos boxes. A montagem dos carros vai ser feita a partir de quinta-feira para o início dos treinos livres na sexta-feira.

As dependências do autódromo receberam um último tratamento, como pintura, iluminação e carpintaria. Camarotes de patrocinadores foram instalados nos melhores pontos de Interlagos. Muitos caminhões com alimentos e bebidas, que serão consumidas nos três dias de evento, transitaram por Interlagos.

Boa parte dos 300 jornalistas aguardados para cobrir a corrida já esteve nesta quarta-feira na sala de imprensa.

O clima ficou nublado o tempo todo e há previsão de chuva para todos os dias à tarde em Interlagos, inclusive no sábado e no domingo, no horário da corrida.