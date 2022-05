Autódromo Veloccita leva a Stock Car para dentro de uma fazenda em Mogi Guaçu 

Neste fim de semana o Autódromo Veloccita recebe mais uma etapa da atual temporada da Stock Car. Localizado dentro de uma fazenda particular de 650 alqueires na cidade de Mogi Guaçu, no interior de São Paulo, a pista é considerada a mais exigente pelos pilotos da maior categoria do automobilismo brasileiro. Apesar disso, o Veloccita nasceu por conta de um misto de sorte e vontade de um grupo de pessoas.

"Penso que a forma como acabou acontecendo tudo aqui na fazenda e no Veloccita fez com que a gente não imaginasse nada, só foi tudo sendo feito e quando se viu o autódromo já era o que é. Pela forma como a pista é, com algumas curvas de alta velocidade, com diferença de altura entre as regiões do autódromo e o fato de não termos uma reta tão longa como em outros autódromos do país faz com que a exigência dos pilotos aqui seja maior e as pessoas vejam o Veloccita como uma pista única no Brasil”, comentou Guiga Spiinelli, diretor-presidente do Autódromo em Mogi Guaçu.

Para os pilotos não é diferente. Mesmo tendo sido construído dentro de um espaço inusitado de uma fazenda, o autódromo do interior paulista é considerado pela grande maioria dos pilotos como uma das pistas mais exigentes de todo o território nacional por diversos motivos.

"O Velocitta acaba sendo uma das pistas mais exigentes na Stock Car, mas acho que o mais difícil na pista é manter o sistema de freios dos carros em bom estado durante toda a prova, pois o calor lá acaba sendo um fator determinante. Além disso, como a pista tem poucos pontos de ultrapassagem, um bom treino classificatório acaba sendo bem fundamental para um bom resultado. É uma pista muito boa, onde a infraestrutura, organização, cuidado da pista com um asfalto perfeito são o destaque”, comentou Ricardo Zonta.

Felipe Massa concorda. "Acho que o Veloccita é uma pista inteira técnica. A ultrapassagem nela é mais difícil, uma pista que é necessário ter um carro bom e equilibrado. Existem curvas de alta velocidade, mas é preciso estar bem nas de baixa velocidade também. Com as retas mais curtas, é um autódromo que exige muito da gente. Além de tudo isso, o formato dela, o calor da cidade, é uma pista em que a atenção é necessária a todo o momento para evitar acidentes, eu mesmo me envolvi em alguns nas últimas disputas no Veloccita. Para mim é a pista mais bonita que existe no Brasil, principalmente por estar dentro da fazenda."

"Talvez o Veloccita seja a pista que existem a maior quantidade de variações entre alta, média e baixa velocidade para mim. Isso exige que o piloto esteja o mais comprometido possível e o carro esteja o mais equilibrado possível. A degradação dos pneus é muito alta, o que faz com que a equipe tenha que ter mais uma preocupação e, pelo formato da pista, não necessariamente um carro que vai bem nos treinos irá bem na corrida. Por isso tudo o Veloccita é único”, comentou Thiago Camilo.

ORIGEM

Se pararmos para analisar, apesar de ser muito bem visto por pilotos e pessoas do meio do automobilismo, Veloccita foge um pouco do usual. Diferente das pistas de Interlagos, Goiânia, Curitiba ou até Rio de Janeiro, o autódromo está localizado no interior do estado, a cerca de 180 km da capital. A razão para que isso tenha acontecido é literalmente o acaso.

"No início do milênio, lá por 2000, 2001, a equipe de rally da Mitsubishi estava procurando um lugar para treinos e até competições. Por conta disso, a empresa passou a buscar espaços numa distância de até 100 km da capital paulista para arrendar e fazer um espaço para treinos. Nessa busca, foi localizada uma fazenda em Mogi Guaçu, que estava à venda. A empresa comprou, depois de alguns anos ela passou a ser usada para outras coisas, a Mitsubishi acabou vendendo, a parte que hoje é o autódromo passou a ser construída pelo novo dono e a pista em si passou a tomar forma, por desejo pessoal do proprietário, e resultou no que temos hoje", disse Guiga Spinelli.

A passagem da Stock Car pelo circuito paulista integra as comemorações de dez anos do autódromo, inaugurado em 2012. Atualmente, o autódromo Veloccita possui um traçado de 3.438 metros de extensão, 14 curvas e desnível de 45 metros entre o ponto mais alto e o mais baixo, o Velocitta é bastante distinto.

A Stock Car é transmitida ao vivo pela Band, canais SporTV, mídias oficiais da categoria (YouTube, Facebook e TikTok), Motorsport.TV, Twitch da Tribo do Gaules e mídias do Estadão e do site da Revista Capital Econômico. No sábado, o SporTV também exibirá o classificatório.