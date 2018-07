Badoer deixa Ferrari após 13 anos como piloto de testes

O contrato de Badoer encerraria neste final de ano e a equipe decidiu não prorrogá-lo. O italiano de 39 anos começou na categoria pela Minardi, onde ficou entre 1993 e 1999. Na temporada de 2009 da Fórmula 1, ele chegou a disputar duas provas no lugar do brasileiro Felipe Massa, que havia sofrido grave acidente nos treinos do GP da Hungria.

No entanto, o piloto nunca se destacou por seu desempenho. Ele é dono do recorde de corridas sem somar sequer um ponto na Fórmula 1, com 51. Com a saída de Badoer, a Ferrari fica com três pilotos de teste: o italiano Giancarlo Fisichella, o espanhol Marc Gené e o francês Jules Bianchi.