Bagnaia faz tempo recorde, desbanca domínio de Quartararo e fará pole na Espanha

O italiano Francesco Bagnaia pôs fim no domínio de Fabio Quartararo no treino classificatório em Jerez de la Frontera, na Espanha, neste sábado e garantiu a nova pole position da MotoGP. O espanhol havia largado em primeiro na etapa espanhola durante as últimas quatro temporadas.

Bagnaia teve grande desempenho desde os treinos livres e terminou o classificatório com tempo recorde de 1min36s170. O piloto da Ducati conquista sua sétima pole position na categoria principal da MotoGP.

Além de Bagnaia e Quartararo, atual vencedor da etapa de Portugal, a primeira fila foi completada por Aleix Espargaro. Jack Miller ficou na quarta colocação, seguido por Marc Márquez, Johann Zarco e Takaaki Nakagami. Completando o Top 10 estão Marco Bezzecchi, Joan Mir e Jorge Martin.

Vencedor de duas etapas neste início de temporada da MotoGP, o italiano Enea Bastianini não teve grande desempenho no classificatório da Espanha, ficando em 11º. O piloto da Ducati foi seguido de perto por uma trinca de espanhóis formada por Maverick Viñales, Pol Espargaro e Alex Rins.

A liderança de Francesco Bagnaia foi direcionada desde o terceiro treino livre, quando o piloto da Ducati conseguiu tempo de 1min36s782. Além dele, Fabio Quartararo, Takaaki Nakagami, Marc Márquez, Maverick Viñales, Enea Bastianini, Aleix Espargaró, Joan Mir, Jorge Martín e Jack Miller também garantiram vaga direta no classificatório. Marco Bezzecchi e Johann Zarco foram os pilotos a garantirem as vagas no Q2.

O dia foi difícil para Miguel Oliveira, que terminou com o seu pior desempenho na temporada e largará apenas na 21ª colocação. O GP da Espanha, em Jerez, acontece neste domingo, com largada prevista para às 09h.