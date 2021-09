Bagnaia garante a festa dos italianos com pole na etapa de San Marino da MotoGP

Francesco Bagnaia vai largar pela segunda etapa seguida da MotoGP na pole position. O italiano fez a festa dos compatriotas em San Marino ao superar Fabio Quartararo no fim e cravar o recorde da pista. Com queda, o líder do Mundial ainda perdeu o segundo lugar no grid para Jack Miller, em dobradinha da Ducati.

"A moto está perfeita, desde a corrida passada com um bom ajuste. A chuva atrapalhou um pouco, mas tudo funcionou de acordo. Estou bem feliz com a pole, mas o Fabio (Quartararo) está muito rápido", afirmou Bagnaia, prevendo pressão do líder na corrida deste domingo.

Assim como ocorreu na disputa da pole na etapa anterior, em Aragão, Bagnaia e Quartararo travaram bela disputa na Itália. O líder do Mundial foi logo cravando o recorde da pista com 1min31s367. A resposta veio no fim com o vencedor da etapa da Espanha superando o francês com 1min31s065.

Jack Miller ainda assumiu o segundo lugar no grid, com 1min31s314. Quartararo teria uma última chance para resgatar o primeiro lugar, mas acabou sofrendo uma queda e lamentou muito. Além do francês, o Q1 ainda registrou quedas de Marc Marquez e de Aleix Espargaró. "Meu plano era esse: a pole ou nada. Mas a moto está bem e vamos com tudo na prova", afirmou Quartararo, que assumiu o erro após a queda ao "arriscar" tudo.

Quem estava muito irritado era o espanhol Joan Mir, que abortou sua última volta rápida após a queda de Quartararo por uma informação equivocada de que o treino estava paralisado e acabou com o 11° lugar.

Bagnaia confirmou a pole, mas não conseguiu levar a moto de volta aos boxes. Possivelmente por uma pane seca. Mesmo assim fez enorme festa e buscará seu segundo triunfo seguido na temporada para tentar diminuir mais a vantagem de 53 pontos do líder da MotoGP.