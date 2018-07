Bahrein reitera interesse em receber F-1 ainda neste ano

O anúncio acontece um dia antes do fim do prazo estipulado pela FIA (Federação Internacional de Automobilismo) e pelos organizadores da prova no Bahrein para o estabelecimento de uma nova data para a corrida.

As declarações dos responsáveis pela prova foram acompanhadas por uma nota de apoio divulgada pelo chefão da F-1, Bernie Ecclestone. Ele também não definiu uma data para a corrida, mas disse que "restabelecer o GP do Bahrein é de suprema importância".

A prova do Bahrein deveria ter aberto a temporada no dia 13 de março, mas precisou ser cancelada em fevereiro por conta dos protestos antigovernamentais que poderiam colocar em risco a segurança das equipes e dos pilotos. Sem a corrida no Bahrein, a temporada teve início com o GP da Austrália, em Melbourne, em 27 de março.