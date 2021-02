Band confirma contratação de Sérgio Maurício para a transmissão da Fórmula 1

A Band confirmou a contratação do narrador Sérgio Maurício para as transmissão dos Grandes Prêmios de Fórmula 1, que agora fazem parte do portfólio da emissora paulista.

Sérgio Maurício estava no SporTV havia cerca de 30 anos. Na emissora cobria automobilismo e outros esportes (principalmente vôlei e judô), ganhando grande notoriedade nas transmissões dos Jogos Olímpicos, onde foi responsável por contar a emoção de diversas medalhas conquistadas pelo Brasil.

Apesar da possibilidade de protagonismo nas transmissões do Grupo Globo na edição de 2021 das Olimpíadas, o narrador optou por manter seu nome ligado à maior categoria do automobilismo mundial.

Em 2020, devido à pandemia, as corridas transmitidas pela Globo foram transmitidas exclusivamente de São Paulo, onde estavam seus dois comentaristas: Felipe Giaffone e Luciano Burti. Assim, a emissora usou Cléber Machado e Everaldo Marques como narradores. Sérgio Maurício ficou restrito ao canal pago, com as transmissões dos treinos livres e classificatórios, sobretudo.

Na TV aberta, o narrador de 58 anos comandará as 23 corridas previstas para a temporada 2021. No canal fechado BandSports, serão exibidos os treinos classificatórios da livres, além das provas da Fórmula 2 e Fórmula 3.

Sérgio Maurício terá a companhia de Mariana Becker e Reginaldo Leme, velhos conhecidos, com os quais já trabalhou na Globo. Mariana estará na coberta in-loco de todos os GPs, enquanto Leme comentará as provas. A Band ainda busca outro comentarista, de preferência, um ex-piloto.

O contrato da emissora paulista com a Liberty Media, detentora dos direitos comerciais da categoria, é válido para as temporadas de 2021 e 2022. Ambos dividirão os lucros de cotas publicitárias.