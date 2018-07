Barrichello avalia que Williams cumpriu o objetivo

A equipe do brasileiro fechou a temporada na sexta colocação no Mundial de Construtores, com apenas um ponto na frente da concorrente. E Barrichello foi o décimo na classificação geral com 47 pontos, os mesmos de Adrian Sutil. Mas o piloto da Force India ficou em 11.º nos critérios de desempate.

"Nosso principal objetivo era terminar na frente da Force India e garantir nossa posição no campeonato, o que conseguimos", comemorou Barrichello, contando ainda sobre a batalha que travou na pista com Sutil.

"Eu tive um duelo realmente bom com o Sutil, que fez uma grande corrida. Ele deixou o pit stop logo na minha frente, mas eu mergulhei pelo lado de fora e consegui a ultrapassagem", contou o piloto brasileiro.