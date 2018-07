Barrichello bateu por causa de quebra da suspensão

A equipe Williams revelou nesta segunda-feira os motivos dos acidentes sofridos por Nico Hulkenberg e Rubens Barrichello no GP de Mônaco, realizado no domingo. Sam Michael, diretor-técnico da escuderia inglesa, disse que o brasileiro abandonou por conta da quebra da suspensão traseira. Já o alemão sofreu com a asa dianteira quebrada.

"Rubens teve uma quebra na suspensão traseira", disse Michael. "Nós temos uma boa suspeita, mas para ter certeza absoluta precisamos aguardar os resultados dos testes de materiais na fábrica. Contudo, não será um problema daqui para frente", completou, sobre o acidente de Barrichello na volta 28, na Beau Rivage.

Hulkenberg perdeu o controle do seu carro no túnel na primeira volta do GP de Mônaco. "Nico teve uma falha no sensor de embreagem no grid. Ele, então, tocou a traseira do carro da HRT na curva 1 e isso danificou a asa dianteira. Quando ele entrou no túnel, a asa dianteira não funcionou e ele acabou indo para o muro".

Sam Michael garantiu que os problemas não tem relação com as atualizações do FW32 para o GP de Mônaco. "As peças que falharam na corrida não faziam parte do projeto novo e estavam no carro desde o início da temporada", afirmou.