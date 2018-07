Barrichello confia em melhora no desempenho na Turquia

Depois de não completar a última corrida, no GP de Mônaco, após rodar e bater no guardrail, o piloto Rubens Barrichello começa a se preparar para o GP da Turquia, que acontece no próximo domingo, em Istambul. Para a corrida, o brasileiro espera ter mais sorte do que em Montecarlo.

"Voltar de Mônaco com os dois carros abandonando a corrida foi muito decepcionante para a equipe, principalmente porque sabemos a causa do meu acidente. Sei que todos estão trabalhando duro, então espero fazer uma prova melhor na Turquia", afirmou Barrichello.

Para o brasileiro, o traçado da prova pode trazer vantagem a ele e a preparação física será essencial. "Istambul é o meu circuito favorito. Tem um ótimo traçado e é muito bom para dirigir. Por correr de forma anti-horária, acaba forçando muito os músculos do pescoço, mas todos faremos preparação física extra para compensar isso", declarou.

O GP da Turquia será a sétima etapa do Mundial de Fórmula 1. Rubens Barrichello é apenas o 12.º colocado na temporada, com sete pontos. O líder é o australiano Mark Webber, com 78.