Barrichello confirma participação na temporada 2013 da Stock Car

SÃO PAULO - Rubens Barrichello anunciou nesta quinta-feira que assinou com a equipe Full Time, patrocinada pela Medley, para disputar a temporada de 2013 da Stock Car. Será o primeiro ano completo do piloto na categoria, visto que na temporada 2012 ele disputou apenas as três últimas provas.

Depois de marcar presença na Corrida do Milhão, a prova que fechou a última temporada da Stock Car, no dia 9 de dezembro, Rubinho revelou que estava indeciso em relação ao futuro da sua carreira. Ele não sabia se seguiria correndo na Indy ou se continuaria no País. No fim das contas, a proximidade dos seus familiares acabou pesando para que ele se tornasse agora um piloto efetivo da Stock.

Pelo Twitter, Rubinho escreveu que "será muito bom estar competindo em casa e também estar mais perto da família". A primeira prova da Stock Car 2013 e estreia do piloto brasileiro será no dia 3 de março, em Interlagos.

Será um novo recomeço para a carreira de Rubinho, que na Fórmula 1 disputou 323 corridas e obteve 11 vitórias, tendo sido duas vezes vice-campeão mundial, em 2002 e 2004, quando estava na Ferrari. Ele também correu por Jordan, Stewart, Honda, Brawn GP e Williams na maior categoria do automobilismo mundial.

Confira o calendário da Stock Car 2013:

3 de março - Interlagos - SP

17 de março - Curitiba - PR

28 de abril - Tarumã - RS

19 de maio - Salvador - BA

2 de junho - Brasília - DF

16 de junho - Cascavel - PR

11 de agosto - Ribeirão Preto - SP

1º de setembro - Brasília - DF

15 de setembro - Velopark - RS

20 de outubro - Curitiba - PR

10 de novembro - Goiânia - GO (alternativa)

15 de dezembro - Interlagos - SP (Corrida do Milhão)