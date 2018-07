Barrichello critica uso da asa móvel no GP de Mônaco

Para o piloto da Williams, os dirigentes não têm noção dos riscos que existirão nas estreitas ruas de Montecarlo. "Eu só acho que é errado. Eu adoraria ver as pessoas de cargos top sentadas no carro e tentar fazer o túnel com a asa aberta", afirmou, em entrevista ao site da revista Autosport.

Barrichello disse que os pilotos não foram ouvidos e revelou temer que acidentes graves ocorram no GP de Mônaco. "Na minha opinião, eles estão esperando algo ruim acontecer. E quando isso acontecer, eles vão simplesmente dizer ''Oh, no próximo ano nós não vamos usá-lo em Mônaco''. Os pilotos não foram escutados agora e eu acho que é a decisão errada", comentou.

O brasileiro acredita que o uso da asa móvel não deverá aumentar o número de ultrapassagens no GP de Mônaco. "Você vai tentar usá-la. Eu posso ver uma corrida com muitos safety car. Se eles ainda puderem ouvir, acho que Mônaco é o que é. Não é um local de ultrapassagens. Será que eles acham que podem introduzir a ultrapassagem pela asa móvel? Eles podem machucar alguém. Essa é a voz da experiência", disse.