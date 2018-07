Barrichello deixa Serra para trás e faz a pole na etapa de Curitiba da Stock Car

Rubens Barrichello garantiu neste sábado a pole position da etapa de Curitiba da Stock Car. O veterano piloto fez a volta mais rápida em 1min18s029 e deixou para trás Daniel Serra em 0s274. Marcos Gomes sairá em terceiro.

"Cada vez que eu guio é uma vontade e um agradecimento muito grande. A Full Time está me entregando um carrão, muito bom, estou muito feliz, guiando no meu máximo", comemorou Barrichello logo após sair do carro.

Foi a oitava pole da carreira de Barrichello na Stock Car e uma inversão, por enquanto, do resultado da corrida de duplas em Interlagos, que marcou o início da temporada 2018. Na ocasião, ao lado de Filipe Albuquerque, Barrichello terminou em segundo lugar e viu Daniel Serra vencer.

Max Wilson largará na quarta colocação, à frente de Felipe Fraga, que chegou a dar as melhores voltas no Q1 e no Q2, mas vacilou na parte decisiva. O sexto lugar no grid será de Lucas Di Grassi. A primeira corrida do domingo tem largada prevista para 11h e a segunda prova da etapa está prevista para começar às 12h05.