Barrichello diz que Williams deve evoluir pouco

O início discreto de temporada da Williams levou Rubens Barrichello a fazer previsões realistas para a sequência da temporada 2010 da Fórmula 1. O piloto brasileiro admitiu que ele e a equipe inglesa, que está em sétimo lugar no Mundial de Construtores, não têm chances de conquistar vitórias neste ano, mesmo com a escuderia trabalhando na evolução do carro.

"Nós sabemos como resolver alguns dos problemas. Eu não acho que nós vamos encontrar um segundo, de repente, mas a única coisa que eu sei com certeza é que este carro é assim e eles irão desenvolver o carro até o último momento", afirmou Barrichello, que somou apenas cinco pontos nas primeiras quatro corridas da Fórmula 1 em 2010.

O piloto brasileiro espera que a Williams melhore o seu desempenho nos treinos de classificação. "Acho que teremos que trabalhar para estar entre os seis primeiros na classificação. A corrida é uma questão diferente. Você precisa de confiabilidade, coisas diferentes", disse.

Barrichello, porém, elogiou a Williams e garantiu que já está adaptado. "Temos uma boa harmonia entre piloto e equipe e a grande coisa é que eu posso dizer claramente que eu não estou feliz com o resultado, porque a equipe não está feliz também", comentou.