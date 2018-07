Barrichello evita apontar favorito na decisão da F1 De volta ao Autódromo de Interlagos, um ano após sua despedida da Fórmula 1, Rubens Barrichello ficou em cima do muro nesta sexta-feira e evitou apontar um favorito na decisão do título da atual temporada. Sebastian Vettel e Fernando Alonso estão na briga pelo troféu do Mundial 2012, a ser definido na corrida deste domingo, no GP do Brasil.