Barrichello exalta evolução da Williams após 11º lugar O brasileiro Rubens Barrichello vai largar do 11º lugar no GP da Turquia, que será realizado no domingo em Istambul, e garantiu ter ficado satisfeito com o seu desempenho, apesar de ter dito anteriormente que tinha chances reais de colocar a Williams entre os dez primeiros. Rubinho exaltou a evolução do seu carro e minimizou o fato de ter ficado fora da última parte do treino.