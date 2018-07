Barrichello festeja renovação com a Williams para 2011

Com o anúncio feito nesta segunda-feira pela Williams, que renovou o contrato de Rubens Barrichello, o veterano piloto brasileiro, de 38 anos, disputará em 2011 a sua 19.ª temporada na Fórmula 1. Incansável na categoria e com 306 GPs completados, ele festejou o acerto com a escuderia.

"Estou extremamente feliz por continuar na Williams em 2011, onde eu encontrei um ambiente incrível. Fizemos um trabalho de grande progresso nesse ano e estamos trabalhando muito no carro do ano que vem. São razões que me deixam muito entusiasmado. Tenho que agradecer a todo empenho do time e por compartilharem a paixão pelo automobilismo comigo", disse o brasileiro, em declaração publicada em seu site oficial.

Sempre confiante de que ainda pode conquistar grandes resultados na Fórmula 1, Barrichello não escondeu o seu otimismo e prevê uma evolução para 2011. "Este ano o objetivo era ser sexto entre os Construtores e conseguimos. Com as grandes mudanças de 2011, novo regulamento, novo pneu, pretendemos ir bem além disso", disse.

Em seu primeiro ano com piloto da Williams, Barrichello terminou o Mundial na décima colocação na classificação geral, com 47 pontos, e teve como seu melhor resultado o quarto lugar no GP da Europa.